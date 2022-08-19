القتل بتعليق "الرمانة".. غموض بواقعة العثور على جثة سيدة فى ترعة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة، لكشف هوية سيدة تم العثور عليها بترعة المنصورية، في منشأة القناطر، وناظر رجال المباحث الجثة، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، كما تبين أنها مقيدة بحبل، بالإضافة إلى تثبيت حجرين بجسدها، لمنع طفوها.

وأكدت تحريات رجال المباحث وجود شبهة جنائية في الحادث، وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليها العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، لكشف هوية مرتكبي الجريمة، وقررت النيابة تشريح الجثة، والتصريح بدفنها، وباشرت التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد الأشخاص بعثوره على جثة سيدة في ترعة المنصورية، دائرة مركز منشأة القناطر، انتقل المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث منشاة القناطر، ورجال المباحث إلى محل الواقعة، وعثر على جثة سيدة مقيدة بحبل، ولا توجد بها إصابات ظاهرية، كما عثر على حجرين مربوطين بالجثة استخدمهما مرتكب الجريمة لمنع الجثة من الطفو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويواصل رجال المباحث إجراء التحريات لكشف هوية الضحية، ومرتكبي الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.