الغاز الطبيعى المسال يقود صادرات مصر للارتفاع لتسجل 4 مليارات دولار فى شهر واحد

كتب: مدحت عادل

ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية في شهر مايو الماضي، وبلغت نحو 4 مليار دولار، بينما كانت نحو 3.39 مليار دولار في شهر مايو عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 18.3%.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أهم بنود الصادرات التي ساهمت في زيادة الصادرات هذا الشهر، وجاء على رأسها صادرات مصر من منتجات البترول والغاز الطبيعي المسال والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 726.4 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 504 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 222.4 مليون دولار، ونسبة زيادة بلغت 44.1%.

وتضمنت قائمة السلع الأكثر تصديرا أيضا كلا من صادرات البترول الخام والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 389 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 297.7 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 91.3 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت 30.7%، بالإضافة إلى اللدائن بأشكالها الأولية وبلغت قيمتها 147.3 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 116.6 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 30.7 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت 26.3%.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، أعلن من خلال النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية مايو 2022، وبلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 2.61 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي، مقابل 4.06 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 35.8٪.