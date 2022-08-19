وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، أن الخط الناقل ملا عبدالله القديمة- الدور- شمال سامراء جهد 132 ك.ف تعرض إلى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة مما تسبب في سقوط البرج المرقم (90) وتقطع الأسلاك وخروج الخط عن الخدمة، تحديدا قرب (قرى كواز عرب وقرى انور العاصي) ضمن محافظة كركوك مما أدى إلى تحديد أحمال المنظومة الكهربائية الشمالية وخروج (متنقلتي الناعمة، وحقل عجيل النفطي) عن العمل فى محافظة صلاح الدين".

وأضافت، أنه على الفور ذهبت فرق صيانة قسم الخطوط فرع شبكة كهرباء كركوك بالتعاون مع القوات الأمنية والجهد الهندسي إلى مكان الحادث، وباشرت بالعمل لإعادة تشييد البرج المتضرر وإعادته للخدمة بأسرع وقت.