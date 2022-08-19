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الصحة: لا تعارض بين الحصول على لقاح كورونا ومصل الإنفلونزا الموسمية

الجمعة، 19 أغسطس 2022 03:30 ص
الصحة: لا تعارض بين الحصول على لقاح كورونا ومصل الإنفلونزا الموسمية وزارة الصحة والسكان - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه لا يوجد أى تعارض بين الحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا، متابعا: "اللقاحان يقومان برفع المناعة ضد الفيروسات".
 
وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار: "ننصح بلقاح الإنفلونزا لأنه له قدرة على الحماية من 4 فيروسات مختلفة للأنفلونزا".
 
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم توفير تطعيم الإنفلونزا الموسمية لموسم الشتاء بفاكسيرا، كما أن لقاح الإنفلونزا قديم ومعروف فى منع الإصابة بالمرض من 50 لـ60%، ومتواجد حاليا فى الصيدليات.
 
وكانت وزارة الصحة أكدت أن لقاح الإنفلونزا يمكن أن يقلل خطر تعرض أى إنسان للإنفلونزا ومضاعفاتها، واتباع الاحتياطات يساعد فى الحماية من الإنفلونزا وغير من الأمراض التنفسية.

الصحة

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