السعودية.. أمطار غزيرة تضرب منطقة مكة المكرمة

كتب محمد جمال

هطلَت اليوم أمطارٌ من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من مكة المكرمة، فيما لا تزال السماءُ ملبدةً بالغيوم، والفرصة مهيَّأة لهطول مزيد من الأمطار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

يذكر أن، توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى السعودية، استمرار تهيؤ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسيرو الباحة.

في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك يمتد تأثيرها على أجزاء من منطقة الجوف كذلك على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

ولايزال النشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.