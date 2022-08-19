السجن 21 عاما لبريطانى قتل زوجته ووضع جثتها فى حقيبة ليلة زفافهما

كتبت: نهال أبو السعود

سجن رجل قتل زوجته ليلة زفافهما ووضع جسدها في حقيبة سفر مدى الحياة لمدة لا تقل عن 21 عامًا، وفقا ‏لصحيفة الإندبندنت.‏

ووفقا للتقرير، قتل توماس نوت البالغ 46 عامًا ، زوجته دون ووكر البالغة من العمر 52 عامًا انذاك بعد ساعات ‏فقط من تبادل الوعود في حفل زفافهم أكتوبر من العام الماضي.‏

وتم العثور على جثتها في حقل بعد أربعة أيام، بعد أن وضعها نوت في حقيبة وألقيت في الأدغال خلف منزل ‏الزوجين في ويست يوركشاير، كان نوت قد خزن الجثة في خزانة قبل أن يحاول التخلص منها.‏

وقالت القاضية روز ، التي حكمت على نوت يوم الجمعة: "ليس هناك شك في أن داون ووكر تعرضت للعنف ‏المنزلي ... أنا لا أميل إلى قبول أنك نادم حقًا على ما فعلته".‏

وأضاف: "ماتت داون والكر لأنك شخص متنمر، معتاد على التحكم في النساء والتلاعب بهم، أنا متأكدة من أنك ‏سيطرت عليها بسلوكك المسيطر، وقد بلغ ذلك ذروته فى أعمال عنف غير مبررة فى 27 أكتوبر، ونتيجة لذلك ‏فقدت حياتها على يديك".‏

خلال هذه المحاكمة، أُبلغ المحلفون أن نوت اعترف بقتل زوجته على أساس أنه لم يكن ينوي التسبب في ضرر ‏جسيم لها حقًا في الوقت الذي قتلها فيه.‏

ومع ذلك ، وجدته هيئة محلفين في محكمة برادفورد كراون أنه مذنب بارتكاب جريمة قتل بعد ثلاث ساعات فقط ‏من المداولات.‏

واستمعت المحكمة إلى أن نوت اتصل بالشرطة في 31 أكتوبر من العام الماضي ، وأخبرهم أن زوجته قد اختفت ‏بعد مغادرة منزلهم في شيرلي جروف ، لايتكليف. ثم ظهر ليقوم بالبحث عنها.‏

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة التي تم عرضها خلال المحاكمة نوت وهو يدفع حقيبة سفر من الجزء الخلفي ‏من منزله إلى الأدغال القريبة بمجرد وصول ضابط شرطة إلى باب منزله لمتابعة بلاغ التغيب.

وأظهر جسد ووكر أنها تعرضت لإصابات خطيرة في الرقبة، حسبما استمعت المحكمة ، مما يشير إلى أنه كان ‏هناك "ضغط قوي على رقبتها".‏

وقال شهود عيان للمحاكمة إن الزوجين كانت لهما علاقة "مضطربة"، وقال أحد الجيران إنه ذهب إلى منزلهما قبل ‏شهرين من زفافهما بعد أن سمع صراخا، وأخبر نوت الجار أن السيدة والكر كانت تعاني من نوبة ربو لكنها صرخت: ‏‏"لا تصدقه ، إنه يكذب ، إنه يحاول قتلي".‏