جاء ذلك في تصريحات صحفية للرئيس النمساوي اليوم الجمعة، بمناسبة انطلاق حملته لانتخابات الرئاسة التي ستجري يوم 9 أكتوبر القادم بمشاركة 23 مرشحا.

وقال الرئيس النمساوي إن ارتفاع الأسعار ونمو التضخم صار واقعا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي لا تبدو لها نهاية في الوقت الحاضر.

وطالب الرئيس بيلين بأن يتمسك الشباب بنظرة إيجابية إلى المستقبل، موضحا أن جائحة كورونا وأزمة المناخ ستظل معنا لسنوات قادمة ولن تحل بالخوف أو بالقلق.

كانت الحملة الانتخابية لانتخابات الرئاسة النمساوية قد انطلقت اليوم وقد تمكن المرشح المستقل المنافس للرئيس الحالي دومينيك ولازني المعروف أيضًا باسم ماركو بوجو بجمع أول التوكيلات المطلوبة للترشح وقدرها 6 آلاف توكيل وذلك في غضون عشرة أيام فقط وهو أمر ضروري لخوض الانتخابات الرئاسية الفيدرالية.