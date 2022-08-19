وأوضحت الوزارة- في بيان، اليوم /الجمعة/- أن المذكورين كانوا ينوون اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه أوروبا، مشيرة إلى أنه تم تسليمهم إلى الحرس الوطني؛ لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.