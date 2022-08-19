اليوم السابع
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الجمعة، 19 أغسطس 2022 12:23 م
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الداخلية تضبط 67 طن أغذية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء

الجمعة، 19 أغسطس 2022 12:00 م
الداخلية تضبط 67 طن أغذية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء سلع غذائية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (482) قضية تموينية بمضبوطات بلغت  أكثر من  (111.5) طن  مواد غذائية وغير غذائية.
 
وفى مجالى حجب السلع الإستراتيجية والإستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط اكثر من (67) طن مواد غذائية.
 
وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية  تم ضبط أكثر من (44) طن.
 
وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (703) قضية من بينها (142) قضية "خبز ناقص الوزن" و (109)  قضية "خبز غير مطابق للمواصفات".
 
وفى مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى تم ضبط أكثر من  (4) طن أقماح محلية.

ضبط 67 طن أغذية

سلع تموينية

السلع الاستراتيجية

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