الداخلية تضبط 4 ملايين قرص منشطات مجهولة المصدر داخل مخزن بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أكثر من 4 مليون عبوة وقرص منشطات وأدوية مجهولة المصدر بمخزن بالقاهرة تمهيداً لطرحها بالأسواق.

أكدت معلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مخزن "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة لتجارة الأدوية والمنشطات المهربة جمركياً وغير المسجلة بالجهات المعنية "مجهولة المصدر" بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعثر بداخل المخزن على 4 مليون عبوة وقرص "منشطات – مكملات غذائية – أدوية") بدون مستندات مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مسجلة بالجهات المعنية، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بإرتكاب الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.