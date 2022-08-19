اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 أغسطس 2022 05:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

"الخارجية الفلسطينية" تحمل حكومة الاحتلال مسئولية مقتل فلسطينى فى طوباس

الجمعة، 19 أغسطس 2022 04:04 م
"الخارجية الفلسطينية" تحمل حكومة الاحتلال مسئولية مقتل فلسطينى فى طوباس وزير الخارجية الفلسطينى
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات جريمة القتل البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق مواطن فلسطيني (58 عاما) في طوباس، واعتبرتها جزءا من مسلسل الجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين.
 
وحملت الوزارة، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع.
 
وطالبت الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها وتوجيه مذكرات جلب وتوقيف ضد المجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم، خاصة أن سلطات الاحتلال تقوم بتصعيد جرائمها بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، ضاربة بعرض الحائط الإدانات الدولية والمطالبات الأممية بوقف جرائم الاحتلال.
 

خارجية فلسطين

فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى

اخبار فلسطين



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة