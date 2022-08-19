اليوم السابع
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الحكومة تنفى وقف تقديم خدمات التأمين الصحى للمرأة المعيلة

الجمعة، 19 أغسطس 2022 11:53 ص
الحكومة تنفى وقف تقديم خدمات التأمين الصحى للمرأة المعيلة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من  أنباء بشأن صدور قرار بوقف تقديم خدمات التأمين الصحي للمرأة المعيلة، تواصل المركز  مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف تقديم خدمات التأمين الصحي للمرأة المعيلة، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار تقديم كافة خدمات التأمين الصحي للنساء المعيلات -المقيدات بوزارة التضامن الاجتماعي ويحصلن على أحد معاشاته- باعتباره استحقاق قانوني لا يمكن إلغاؤه أو إيقافه، مُشيرةً إلى زيادة مخصصات دعم التأمين الصحي للمرأة المعيلة بنسبة 14.8% في الموازنة العامة الجديدة 2022/2023، لتصل إلى 93 مليون جنيه، مقارنة بـ 81 مليون جنيه عام 2021/2022.
 
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التامين الصحي

المراة المعيلة

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي



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