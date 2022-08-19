"الحج والعمرة": اعتماد شريحة "اقتصادى 2" لحجاج الداخل وإلغاء القرعة الإلكترونية

إيمان حنا

تستعد وزارة الحج والعمرة بالسعودية غرة شهر صفر القادم لفتح التسجيل في المقاعد المخصصة لحجاج الداخل لموسم حج هذا العام 1444 ولأول مرة على خلاف العادة خلال السنوات الماضية.وفق "عكاظ".

وقد عقدت الوزارة اجتماعاً مع المجلس التنسيقي لمنشآت حجاج الداخل وممثلي منصة حلول الأعمال (الخميس) لمناقشة آلية تسجيل حجاج الداخل ضمن الاستعدادات المبكرة للوزارة لموسم الحج القادم، حيث سيتم اعتماد شريحة جديدة رابعة بمسمى «اقتصادي2» تشمل السكن في عمائر خارج مشعر منى، وإلغاء القرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج، بحيث يمكن للحاج التسجيل في المنشأة مباشرة، والسماح بما نسبته 25% من المقاعد للحجاج الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً. وقد عقدت الوزارة اجتماعاً مع المجلس التنسيقي لمنشآت حجاج الداخل وممثلي منصة حلول الأعمال (الخميس) لمناقشة آلية تسجيل حجاج الداخل ضمن الاستعدادات المبكرة للوزارة لموسم الحج القادم، حيث سيتم اعتماد شريحة جديدة رابعة بمسمى «اقتصادي2» تشمل السكن في عمائر خارج مشعر منى، وإلغاء القرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج، بحيث يمكن للحاج التسجيل في المنشأة مباشرة، والسماح بما نسبته 25% من المقاعد للحجاج الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً.

وتضمنت الآلية أن يكون تسديد الرسوم المقررة قبل تاريخ 1444/5/30 على دفعتين، بحيث تكون الدفعة خلال 72 ساعة من التسجيل، والدفعة الثانية متاحة حتى تاريخ 1444/5/30، وبعد هذا التاريخ يكون تسديد الرسوم دفعة واحدة وذلك خلال 72 ساعة من التسجيل، على أن يكون تحويل المبالغ للشركات اعتباراً من الأول من شهر رجب للعام الحالي حسب النسب التي ستقررها الوزارة.

ومن جهة أخرى، سبق أن كشفت وزارة الحج والعمرة، السماح للأطفال بكافة الأعمار بدخول الحرم المكي مع ذويهم المعتمرين، حيث يُسمح للمعتمرين باصطحاب أطفالهم، والتأكد من حجز التصريح المناسب للأطفال فوق 5 سنوات عبر تطبيق «اعتمرنا» في حال الرغبة باصطحابهم، أما الأطفال أقل من 5 سنوات فبإمكان ذويهم المعتمرين اصطحابهم معهم دون الحاجة لاستخراج تصريح خاص بهم.