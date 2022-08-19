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الجزائر: الحماية المدنية أحكمت السيطرة على الحرائق في ولاية الطارف

الجمعة، 19 أغسطس 2022 01:12 ص
الجزائر: الحماية المدنية أحكمت السيطرة على الحرائق في ولاية الطارف حرائق - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أعلن الجزائر، أن الحماية المدنية أحكمت السيطرة على الحرائق التي شهدتها ولاية الطارف، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وتواصل السلطات الجزائرية جهودها لإخماد الحرائق التي اندلعت في 21 ولاية من نحو أسبوع، ما أدى لوفاة 37 شخصا وإصابة 228 آخرين معظمهم في ولاية الطارف، وذلك بحسب إحصائية صادرة عن المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر.

 

وأودت حرائق الغابات المهولة في ولاية الطارف بحياة 30 شخصا، وأصيب 161 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة. كما توفي 5 أشخاص في ولاية سوق أهراس، وأصيب 65 آخرون بجروح طفيفة، وحروق، وضيق في التنفس، كما توفيت امرأة في الـ58 من العمر، وابنتها ذات الـ31 سنة، في سطيف، متأثرتين بحروق بليغة. كما سجّلت الحماية المدنية في نفس الولاية إصابة شخصين آخرين بحروق.

 


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