اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 أغسطس 2022 12:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الجامعة العربية ترفض الاستئساد الألمانى على فلسطين

الجمعة، 19 أغسطس 2022 11:53 ص
الجامعة العربية ترفض الاستئساد الألمانى على فلسطين أبو الغيط
كتب بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن رفضها واستغرابها لما بدا وكأنه حملة ألمانية من التنمر ضد فلسطين والرئيس أبومازن، تعقيباً علي استخدامه مصطلح هولوكوست للتعبير عن الجرائم الاسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني. 
 
وبحسب بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعرب مصدر مسؤول عن الاستنكار ازاء بعض ردات الفعل الالمانية والتي ذهبت بعيداً، وبشكل غير مسبوق وليس له تبرير مقنع وعقلاني، في شيطنة الفلسطينيين والاستهانة بمعاناتهم الهائلة علي مدار عقود، وكأن الحقائق صارت تقف علي رأسها وانقلبت الضحية الي جاني وتحول الجاني الحقيقي وهو الاحتلال الاسرائيلي الي ضحية. 
 
وأضاف المصدر أنه من العجيب أن الاطراف المترصدة دوما بفلسطين، سواء في ألمانيا أو بريطانيا أو غيرهما، لم تلتفت للتصريح التوضيحي الصادر عن الرئاسة الفلسطينية في هذا الخصوص، وهو الامر الذي يلقي بظلال كثيفة من الشكوك حول النوايا السيئة من جانب تلك الاطراف  إزاء القضية الفلسطينية ورئيسها ومعاناة شعبها البطل. 
 
وتابع المصدر أن الجامعة العربية تدرك وتتفهم ثقل الارث التاريخي علي الحكومات الالمانية المعاصرة بالقدر ذاته الذي تتفهم به الحساسية والخصوصية التي يتسم بها مصطلح الهولوكوست وما ارتبط به من جرائم بشعة ومدانة؛ غير ان هذا لا يجب ان يتحول الي مدخل لتسجيل نقاط سياسية ضد القضية الفلسطينية وقائدها بما يسهم ليس فقط في طمس المعاناة الفلسطينية اليومية من جرائم الاحتلال وإنما في تحقيق استفادة لقوة الاحتلال علي حساب الشعب الفلسطيني المنكوب. 
 
واختتم المصدر تصريحه بالاشارة الي أنه من الهام ولمصلحة الجميع ان يوضع حد سريع للتراشق الاعلامي والسياسي حول هذا الموضوع.
 
 

الجامعة العربية

فلسطين

ألمانيا

الهولوكوست

الاحتلال الإسرائيلي

الانتهاكات الاسرائيلية

القضية الفلسطينية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة