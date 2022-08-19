التحقيق مع سيدة تدير شركة سياحة بدون ترخيص فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

بدأت الجهات المختصة التحقيق في واقعة قيام حاصلة علي بكالوريوس تجارة بمزاولة النشاط السياحي بدون ترخيص صادر من وزارة السياحة والآثار بالمخالفة لأحكام القانون عقب ضبطها بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود محضر أحوال قسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج يتضمن ورود معلومات لضباط القسم تفيد قيام "هناء. م .ا. ع" 35 عامًا، حاصلة علي بكالوريوس تجارة وتقيم بناحية دائرة مركز أخميم بإنشاء وإدارة شركة للسياحة بدون ترخيص كائنة بناحية دائرة المركز ومزاولة النشاط السياحي بدون ترخيص صادر من وزراة السياحة والآثار بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط القسم بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي إستهدفت محل الشركة، حيث تم ضبطها وتم ضبط أوراق وكروت دعائية وتذكرتي حجز طيران وتأشيرتين سفر إيصال معاملة نقدية مع الشركات، بمواجهة المذكورة اعترفت بارتكاب الواقعة، فتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.