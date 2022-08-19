الاستماع لأقوال شهود عيان فى واقعة مقتل مسن على يد عامل بمنشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات مقتل مسن على يد عامل في قرية تابعة لمنشأة القناطر، مساء أمس الخميس، وذكروا أن المتهم اعتدى على المجني عليه بعد الاشتباك معه، مما أسفر عن مقتل الضحية.

وفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة التي قررت تشريح الجثة، والتصريح بدفنها، وباشرت التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شخص بقرية تابعة لمركز منشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود العيان، وتبين أن المجني عليه مسن تعرض لاعتداء علي يد عامل، نتيجة خلافات بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة، التي قررت تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وباشرت التحقيق.