الإسكندرية ترفع الرايات الخضراء.. استقبال رحلات اليوم الواحد وحالة البحر مستقرة

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية ، اليوم ،إستقرار حالة البحر فى كافة الشواطئ ،وأكدت رفع الرايات الخضراء ،وإستقبال أعداد كبيرة من رحلات اليوم الواحد على كافة الشواطئ خاصة منتصف شهر أغسطس ذروة موسم الإصطياف بالإسكندرية.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية على إستمرار إغلاق شاطئ النخيل،ومنع النزول الى البحر لما يمثله من خطورة شديدة على أرواح المصطافين،وناشدت الزائرين عدم التوجه اليه.

ونظرا للإقبال الكبير على شواطئ الإسكندرية خاصة فى شهر أغسطس ،ناشدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف المصطافين، بضرورة الحجز الإلكتروني المسبق على الشواطئ من خلال التطبيق الإلكترونى على المحمول، والتأكد من نسب إشغال الشواطئ قبل التوجه إليها، على أن يصبح الحجز لاغى بعد الساعة 11 ظهرا.

وشدد اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية،على أن الإدارة تواجه أى محاولة لفرض رسوم زيادة على المصطافين على الشواطئ ،من خلال لجان المتابعة والتفتيش الدورية،مؤكدا على أنه تم تثبيت أسعار الشواطئ ولم يتم زيادتها عن العام الماضى،مناشدا المصطافين الإبلاغ فورا عن أى محاولة لفرض وسوم زائدة عن الأسعار المعلنة على بوابات الشاطئ أودفع إكراميات ،وفى حالة التعرض لذلك الإبلاغ الفورى لأرقام الشكاوى المتواجدة على بوابات كل الشواطئ،مؤكدا أن عقوبات تلك المخالفة رادعة بتوقيع غرامات مالية كبيرة،وفى حالة تكرار الشكوى يتم فسخ التعاقد مع المستأجر.



الهانوفيل



شاطئ العصافرة



شاطئ الهانوفيل العام



شاطئ ايناس حقى



شاطئ فريسكا المميز