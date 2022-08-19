الأوقاف والأزهر ينظمان قوافل دعوية فى 3 محافظات اليوم

كتب على عبد الرحمن

تنظم وزارة الأوقاف، بالاشتراك مع الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، قوافل دعوية إلى محافظات: (الجيزة،أسوان، البحر الأحمر)، تضم كل قافلة (10 علماء): 5 من علماء الأزهر الشريف، و5 من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع:" الآيات الكونية في القرآن الكريم" .

وفى سياق متصل، يؤدى أئمة المساجد، خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "الآيات الكونية فى القرآن الكريم"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، في وقت سابق، ونشرت نصه عبر موقعها الالكترونى وصفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعى، مشددة على الأمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير، وأن يكون وقت الخطبتين الأولى والثانية فى حدود 10 دقائق.

كما نشرت وزارة الأوقاف، عبر "يوتيوب" ترجمة خطبة الجمعة اليوم، إلى عدد من اللغات الأجنبية بالإضافة إلى لغة الإشارة، بعد قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف.

وحددت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكتروني موضوعات خطب شهر محرم 1444 هـ، حيث حددت عنوان موضوع خطبة الجمعة الأولى: 5 أغسطس بعنوان "دروس من الهجرة النبوية"، والجمعة الثانية 12 أغسطس "المسجد مكانته وآدابه ودوره في المجتمع"، فيما حددت موضوع الجمعة الثالثة 19 أغسطس بعنوان "الآيات الكونية في القرآن الكريم"، والجمعة الرابعة 26 أغسطس بعنوان " أسماء يوم القيامة ودلالاتها في القرآن الكريم".