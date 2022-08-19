الأوقاف تبدأ توزيع 20 طنا من لحوم صكوك الأضاحى والإطعام السبت المقبل

كتب على عبد الرحمن

تبدأ وزارة الأوقاف، السبت ، توزيع الدفعة الخامسة من اللحوم بواقع 20 طنا من لحوم صكوك الأضاحى والأطعام على الأسر الأولى بالرعاية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى بتوزيع لحوم الأضاحى والإطعام على مدار العام.

وتستمر الوزارة فى توزيع الدفعة الخامسة من اللحوم حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 أغسطس الجارى، حيث سيتم توزيعها على محافظات: "القاهرة- الإسكندرية- الدقهلية- الغربية - القليوبية - المنيا- الفيوم- البحيرة- أسيوط- سوهاج"، بواقع 2 طن لكل محافظة، ليبلغ إجمالى ما تم توزيعه 202 طن من اللحوم حتى الآن، بالتنسيق بين وزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعى والمحافظات المعنية.

ومن المقرر أن يتم يوم السبت 20 أغسطس الجارى توزيع 4 أطنان من اللحوم فى محافظتى القاهرة والقليوبية بواقع 2 طن لكل محافظة.

واستفاد من مشروع صكوك الأضاحى حتى الآن أكثر من 3 مليون و900 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين، وبلغت حصيلة مشروع صكوك أضاحي منذ إطلاقه حتى الآن (508389942) جنيهًا ، وقد تم توزيع (5424) طن لحوم أضاحي على أكثر من 5 ملايين و400 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين، فقد تطورت حصيلة مشروع صكوك الأضاحي وكميات اللحوم التي تم توزيعها منذ عام 2015/ 2016 وحتى 2020/ 2021، حيث تم توزيع 1453 طن لحوم عام 2020 /2021 بتكلفة بلغت 142.5 مليون جنيه، بينما تم توزيع 1200 طن لحوم بتكلفة بلغت 115.2 مليون جنيه عام 2019/ 2020، فيما تم توزيع 1105 أطنان لحوم عام 2018 /2019 بتكلفة بلغت 105 مليون جنيه، بينما تم توزيع 678 طن لحوم عام 2017/ 2018 بتكلفة بلغت 64.4 مليون جنيه، في حين تم توزيع 550 طن لحوم عام 2016 /2017 بتكلفة بلغت 50.9 مليون جنيه، كما تم توزيع 438 طن لحوم عام 2015/ 2016 بتكلفة بلغت 30.4 مليون جنيه.