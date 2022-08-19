الأمم المتحدة: أكثر من 625 ألف طن حبوب ومواد غذائية تم تصديرها من موانئ أوكرانيا

أكدت الأمم المتحدة أن حجم ماتم تصديره من الحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الاوكرانية ضمن مبادرة حبوب البحر الأسود قد بلغ أكثر من 625 ألف طن مترى.

وأشار البيان إلى أن فرق التفتيش المشتركة ستقوم اليوم بإجراء عمليات التفتيش على ثلاث سفن قادمة إضافة إلى خمس سفن خارجية وذلك بعد ان كانت الفرق قد أنهت أمس الخميس عمليات التفتيش على ست سفن منها أربعة سفن واردة اضافة الى اثنتان متجهتان الى الخارج وتم تخليصهم جميعا للابحار .

وقال البيان إن سفينة تجارية تحمل اسم (ماريا) كانت قد غادرت أمس ميناء تشورنومورسك وتحمل حوالى 28 ألف طن مترى من الذرة وذلك ضمن مبادرة حبوب البحر الأسود.

ونوه البيان إلى أن العمل يتم وفقا للاجراءات المتفق عليها فى مركز التنسيق المشترك حيث يقوم جميع المشاركين بالتنسيق مع السلطات العسكرية الخاصة بهم وغيرها من السلطات ذات الصلة لضمان المرور الامن للسفن التجارية في اطار المبادرة.