الأقصر تواصل العمل فى الأوكازيون الصيفى بتخفيضات تصل لـ 50%.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تستمر مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، فى العمل بالأوكازيون الصيفى 2022 لمدة شهر، حيث كشف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر عن مشاركة 55 محل تجارى بتخفيضات تتراوح ما بين 20 لـ50%، وجارى استمرار تلقي طلبات المحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار، لـ"اليوم السابع"، أنه على من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون التوجه مسبقًا إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية فى دائرته للحصول على الموافقة، بشرط أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية، وأن نسبة التخفيضات تتراوح من 20% الى 50% لبعض المنتجات.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تم البدء فى تلقى طلبات أصحاب المحلات التجارية للمشاركة فى الأوكازيون الصيفى منذ 12 يوماً مضت، حيث تم اشتراك عدد 55 محل تجاري ومازالت المديرية تقوم باستلام الطلبات حتى الآن، ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الصيفي 2022، فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الصيفي.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بتيسير كل الإجراءات لمشاركة المحلات التجارية فى الأوكازيون الصيفى 2022 من أجل توفير منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، مع تشكيل مجموعات عمل وغرفة عمليات مركزية، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التي يقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية.



الأقصر تواصل العمل فى الأوكازيون الصيفي