افتتاح مهرجان الإسماعيلية الأول للمانجو بحضور فنانين وسفراء.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات مهرجان المانجو في دورته الأولى، وذلك وسط تغطية إعلامية من كافة وسائل الإعلام العربية والأجنبية وبحضور عدد من الفنانين والبلوجرز، وسفراء نيوزيلاندا وروسيا وإندونيسيا والفلبين وسيريلانكا والسعودية والهند ونيجيريا والأردن.

وأعطى اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية إشارة بدء المهرجان، حيث بدأ الافتتاح بالسلام الوطنى ثم فقرة غنائية للفنان الإسمعالاوى حسن بلبل وغنى للمانجو ومراكز الإسماعيلية وتفاعل معه كل الحضور ثم تم عرض للشباب بالبتيناج والتزحلق يحملون علم مصر وشعار مهرجان الإسماعيلية ثم عرض بموتوسيكلات الرايس.

وانطلق أتوبيس يحمل شعار المهرجان وديفليه المهرجان من أمام ديوان عام المحافظة القديم، بشارع محمد على حتى الوصول إلى منطقة الحدائق المفتوحة بنمرة 6.

وأقيم معرض لبيع المانجو الإسماعيلاوى ويستمر لمدة يومين ويقوم المعرض ببيع المانجو بأسعار تنافسية على الأسواق، بالإضافة إلى طرح كميات كبيرة من المانجو الذي تشتهر به محافظة الإسماعيلية .

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية أكد أهمية دور محافظة الإسماعيلية زراعيا باعتبارها أكثر محافظات مصر إنتاجا للمانجو، وهو المحصول الأشهر لمحافظة الاسماعيلية والذي يشكل الترتيب الأول ضمن أنواع الفاكهة المزرعه بالمحافظة حيث تستحوذ محافظة الإسماعيلية علي ثلث المساحة المزروعة علي مستوي الجمهورية.

ووجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة إقامة منافذ بكافة مراكز ومدن المحافظة خلال فترة المهرجان تضم جميع أنواع المانجو وبأسعار الجملة، والتنسيق مع وزارة السياحة لإطلاق أسبوع مهرجان المانجو بالإسماعيلية 2022 في كافة فنادق مصر السياحية في نفس موعده في الإسماعيلية.

وتعد محافظة الاسماعيلية الأولى من حيث إنتاج ثمار المانجو ، وبدأ حصاد محصول المانجو فى الإسماعيلية أواخر شهر يوليو الماضى ويستمر حتى سبتمبر المقبل، وخلال هذه الفترة تشهد الأسواق المصرية توافر جميع أنواع المانجو بأسعار مناسبة، مع ارتفاع نسبة التصدير للخارج إلى الدول العربية والأوروبية.

كما وجه المحافظ بضرورة توفير المانجو لكافة دور الرعاية والأيتام خلال فترة المهرجان.



أجواء-احتفالية-بالمهرجان



التوافد-الكبير



الحضور



العروض-بالمهرجان



المانجو



المهرجان



المواطنون-يشاركون-بالمهرجان



بحضور-الفنانين-وسفراء-الدول..-افتتاح-مهرجان-الإسماعيلية-الأول-للمانجو-(1)



بحضور-الفنانين-وسفراء-الدول..-افتتاح-مهرجان-الإسماعيلية-الأول-للمانجو-(2)



توافد-كبير-على-المهرجان



مهرجان-المانجو