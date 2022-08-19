اعرف خطوات استخراح كارنية الكلية واشتراك السكة الحديد بجامعة دمياط

دمياط - معتز الشربيني

عند سداد الطالب الرسوم المقررة (رسوم القيد)، وحصوله على الإيصال الدال على السداد ، يتم تسجيله على قاعدة البيانات، وعليه أن يتقدم إلى الموظف المختص ومعه صورة فوتغرافية له ليتم تحديد بطاقة الطالب للطباعة ويتم تسليمه للطالب بعد طباعته وتغليفه.

تمكن البطاقة الدراسية (كارنيه) الطالب من حضور الدروس النظرية والعملية واستخراج اشتراكات السفر والإطلاع فى المكتبة وتوقيع الكشف الطبى عليه ودخول الكلية والامتحانات النظرية، والعملية والإطلاع الالكترونى على مستودع الامتحانات والنتائج والمقررات، ويجب على الطالب أن يحافظ على بطاقته الجامعية ولا يفقدها نظرا لأهميته.

اشتراك السكة الحديد

يمكن للطلاب المقيدين بالكلية والراغبين فى الحصول على اشتراك السكة الحديد التقدم لمكتب شئون الطلاب بالكلية لملئ استمارة الخاصة بذلك، من خلال قاعدة بيانات الكلية ويتم اعتمادها وإعطائها للطالب لاتخاذ اللازم نحو استخراج كارنيه الاشتراك.

- إحضار استمارة من هيئة السكة الحديد + عدد 2 صورة شخصية للطالب.

- تملأ الاستمارة بواسطة موظف الفرقة المختص بإدارة شئون الطلاب بالكلية التابع لها.

- تسديد الرسوم شرط لأداء هذه الخدمة.