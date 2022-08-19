اعرف جهود الوحدات المحلية فى رفع تراكمات القمامة ونواتج الهدم بالمنوفية

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، جهود رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقرى المحافظة في شن حملات النظافة المكبرة لرفع تراكمات القمامة ونواتج الهدم بكافة الطرق الرئيسية والفرعية للارتقاء بالمظهر العام وتحسين الشكل الجمالى.

وأفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بإنتظام منظومة العمل ورفع تجمعات القمامة بنطاق الوحدات المحلية بقرى سدود و كفر السنابسة ومحور " شبين الكوم/طملاى " والحامول و فيشا الكبرى ومنشأة سلطان ، فضلا عن قص الأشجار ودهان الأعمدة الديكوريه بمدخل قرية تتا وغمرين وشن حملة النظافة بطريق 48 كفر شبرا بلولة وميت ربيعه والكوم الأحمر وكفر رماح وأمام المعهد الديني بقرية دمليج بزاوية رزين ، كما تابع رئيس المدينة أعمال صيانة أعمدة الإنارة أمام كنيسة برهيم وطريق الصنيه الكوبري العلوي طملاي وكفر شبرا بلولة ومقابر العامره.

فيما تابعت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور أعمال المنظومة بالشوارع الرئيسة والفرعية بنطاق المدينة ومنها (شارع الجيش حتى محطة المحولات وشارع 23 يوليو حتى مطلع الكوبرى العلوى وشارع بنها حتى كوبرى عوض حسن وشارع المقابر و بحرى السكة الحديد من المزلقان حتى كوبرى العطار وشارع بورسعيد وشارع الجمهورية وشارع السوق النموذجي ) ، فضلا عن رفع نواتج التطهير والمخلفات وتوسعة الطريق من أمام المدرسة الإعدادية الحديثة بمشروع أبو زهرة وقرية مشيرف ومدخل محطة المعالجة بسبك الضحاك ، وكذا متابعة أعمال التطهير بترعة قرية بير شمس وذلك بالتنسيق مع هندسة الري بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية.

فيما تابعت رئيس حي شرق شبين الكوم أعمال إزالة تجمعات الأتربة بواسطة السيارة المكنسية ورفع 20 طن من مخلفات القمامة ونواتج الهدم بعدد من الطرق الرئيسية والميادين العامة بنطاق الحى ، كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا أعمال النظافة بمنطقة تيمور والبر الشرقي بمدينة قويسنا والانتهاء من رفع ما يقرب من 60 طن نواتج الهدم بمنطقة بهجة يوسف ، فضلا عن التنسيق مع هندسة رى قويسنا لتطهير ورفع نواتج التطهير ببحر الفقى بمدخل قرية طه شبرا وتم إزالة 50 طن من نواتج التطهير بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية، فيما تابع رئيس المدينة أعمال صيانة كشافات وخطوط الإنارة بطريق الخضراوية ببجيرم وطريق بنها / زفتي بداية بقسا وحتي حدود شبرابخوم خط الانارة بطريق الشوني بكفر الاكرم بالوحدة المحلية بمصطاى وتم تغيير الكشافات التالفة وصيانتها ومراجعة العوازل حفاظا على أرواح المواطنين .

وفى بركة السبع ، تابع رئيس الوحدة المحلية منظومة النظافة بطوخ طنبشا وكفر عليم و طنبشا و الدبايبة و كفر هورين ورفع المخلفات وتسوية طريق ترعة السيالة بأبو مشهور وترعة ديا الكوم والطريق الرابط بين قريتى الشهيد فكرى وأبو مشهور لتوسعته وتحقيق السيولة المرورية اللازمة ، فضلا عن متابعة صيانة أعمدة الإنارة بقرى كفر هلال وشنتنا الحجر والغورى لتحسين الرؤية البصرية تحقيقا للصالح العام .

كما أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أنه فور تكليفات محافظ المنوفية برفع كافة تراكمات القمامة ونواتج الهدم المتواجدة بترعة مؤنسة برملة الإنجب وذلك خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة أشمون الأسبوع الماضى، فقد تم التنسيق الكامل مع وحدة التدخل السريع لشن حملة نظافة مكبرة بالترعة وجارى العمل على قدم وساق للانتهاء من كافة الأعمال المقررة حفاظا على المظهر الحضارى والجمالى، فيما تم شن حملة إشغالات بعدد من الشوارع الرئيسة والفرعية بنطاق المدينة وتم إزالة كافة التعديات المخالفة بالطريق العام وإخلائها من الباعة الجائلين لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وحفاظا على حقوق الدولة وهيبتها .

وفى الشهداء ، تم الإنتهاء من رفع تراكمات القمامة بترعة النعناعية أمام كوبري جزيرة الحجر وترعة الفيل بقرية سلامون قبلى ورفع تجمعات الأتربة بشارع النصر من خلال السيارة المكنسية بالوردية المسائية ، فضلا عن متابعة منظومة النظافة بشارع بور سعيد وتثبيت صناديق القمامة بالطريق لتجميع المخلفات بها حفاظا على المظهر العام ، وأضاف رئيس المدينة إلى أنه تم إزالة كافة الإشغالات بطريق " الشهداء/العراقية " بنطاق الوحدة المحلية بكفر عشما و تمهيد وتسوية الطريق الموازي لخط السكة الحديد على امتداد طول الطريق تمهيداً لرصفه وزراعة أشجار الزينة وذلك ضمن خطة التطوير بالطريق كونه طريق هام وحيوى ، وكذا غسيل الأرصفة بمدخل مدينة الشهداء اتجاه كفر عشما وتمهيد الطريق البديل على مصرف الشهداء- دراجيل ، فيما تابع رئيس المدينة أعمال صيانة منظومة الإنارة العامة بالوحدة القروية بساحل الجوابر ومقابر شمياطس وطريق قرية سرسموس.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان متابعته الميدانية لأعمال منظومة النظافة بكافة الشوارع والميادين العامة بنطاق المدينة للتأكد من انتظام سير العمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية ، فضلا عن متابعة أعمال رفع نواتج التطهير بجسر مشروع مصرف الباجور بجوار محطة القطار وتمهيد وتوسعة الطريق للمارة والمركبات وذلك بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع لتحسين المظهر العام والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.