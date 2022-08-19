اعترافات طليقة المتهم بتعذيب طفلته: "منعنى أشوفهم وروحت لقيته معذب البنت"

كتب سليم على

أدلت ربة منزل طليقة الأب المتهم بتعذيب طفلته ابنة الثلاث أعوام باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بجنوب القاهرة، حيث قالت إنها انفصلت عنه لسلوكه السيء وتعاطيه المواد المخدرة التى أثرت على حياتهم الزوجية، مشيرة إلى أنها طالبت المتهم أكثر من مرة برؤية أولادها، إلا أنه كان دائم الرفض ويبرر بعدم تواجده فى المنزل.

وأضافت: "يوم اكتشاف الواقعة قررت أروح البيت علشان اطمن عليهم خبطت على الباب ابنى رد عليا.. وقالي إن أخته بها إصابات كثيرة نتيجة تعذيب الأب لها.. اتصلت بشقيق طليقي وجاء لفتح الباب وعندما شاهدت الطفلة وإصاباتها توجهت بها لقسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة وأنه عايز ينتقم منى فى ولادى".

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى رئيس مباحث قسم شرطة المقطم، بلاغًا من عامل، يفيد باعتداء شقيقه على ابنته ذات الثلاث سنوات، وحبسها داخل شقة بمنطقة الأسمرات.

وانتقل رجال المباحث إلى المكان وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلوا إلى صحة الواقعة، وأن المتهم لديه طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، وطفلة "المجني عليها" 3 سنوات، وكان يقوم بحبسهما داخل محل سكنه بمنطقة الأسمرات عقب انفصاله عن والدتهما، وتم القبض عليه واتخاذ اللازم حياله.

كانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم؛ للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، كما أمرت بتحليل عينه من الدماء لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.