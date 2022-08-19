استقبال 10 حالات يوميا بوحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى الجامعى الجديد بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى الجامعي الجديد تستقبل 10 حالات يومياً لعمل جلسات الغسيل الكلوي وتلقي العلاج اللازم لهم، مؤكداً على إنتظام سير العمل بالوحدة منذ افتتاحها في النصف الأول من العام الجاري 2022م، مما ساهم بشكل مباشر فى تكامل المنظومة الطبية بالمستشفيات، وتقديم خدمة صحية وعلاجية على أفضل مستوى لتخفيف الاَلم عن مرضى الغسيل الكلوي.

وأكد الدكتور مصطفي عبد الخالق إن إدارة الجامعة تسعي دائماً إلي تطوير البنية التحتية لجميع منشآتها التعليمية والعلاجية، ويأتي على رأس أولوياتها المستشفيات الجامعية، بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى بمختلف فئاتهم العمرية من المترددين عليها، سواء من محافظة سوهاج أو محافظات جنوب الصعيد المجاورة.

ومن جانبه أشار الدكتور مصطفى هريدي مدير عام المستشفى، إلي أن وحدة الغسيل الكلوي مزودة بعدد 32 ماكينة غسيل كلوي، وعدد 32 سرير، وتعمل على مدار 6 أيام بالاسبوع بنظام التناوب، وتستقبل بمعدل 10 حالات يومياً، مضيفاً أن الإمكانيات المتميزة المتوفرة بالمستشفي تعمل على تلبية إحتياجات الأعداد المتزايدة من مرضى الغسيل الكلوي، حيث ان الوحدة مقسمة إلى عدة أقسام حسب حالة المريض الإيجابية او السلبية بالنسبة للإصابة بالفيروسات، كما يوجد بها غرفة مخصصة للعزل للمصابين بفيروس كورونا، وجهازين لحالات العناية المركزة.

جدير بالذكر أن وحدة الغسيل الكلوي تعمل كمرحلة أولى فترة صباحية فقط من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 1.30٠ ظهراً، وتستقبل الحالات التي يتم تحويلها من المستشفى الجامعي القديم بعد عمل التحاليل الطبية واستيفاء كافة الفحوصات اللازمة لها.