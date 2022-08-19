إيقاف أعمال التحصيل الإلكترونى لفواتير الغاز لشركة بتروتريد غدا لمدة ساعتين

كتبت مروة الغول

أعلنت شركة بتروتريد ، إيقاف أعمال التحصيل الإلكتروني ل فواتير الغاز عبر المواقع الرسمية للشركة، غدًا السبت، في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا، ولمدة ساعتين وذلك لإجراء الصيانة الدورية.

ونجحت الحكومة في إحداث طفرة بمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل مما انعكس على كميات استهلاك البوتاجاز، والتى شهدت انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالفترات السابقة بالإضافة إلى الوفر المتحقق من ذلك، فى ظل الدعم الذى يلقاه المشروع وما يعمل به من خطط توسعية يتم فيها مراعاة تطبيق التقنيات الحديثة وتطبيق حلول ابتكارية مكنته من تجاوز العديد من التحديات فى سبيل توفير تلك الخدمة الحضارية، والتى يستفيد منها أكثر من 60 مليون مواطن حاليًا.

وتعتزم وزارة البترول، خلال العام المالى 2021/2022 توصيل الغاز ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتى تتضمن 1451 قرية منها 120 قرية تستفيد منازلها بخدمة الغاز الطبيعى حالياً من خلال المشروع والمبادرة و544 قرية جارى مد الشبكات الأرضية بها وباقى القرى مدرجة ضمن خطة توصيل خدمة الصرف الصحى وسيتم مد الشبكات بها بالتزامن مع تنفيذ خطة الصرف الصحى، وأنه تنفيذاً لتوجيهات الدولة بالتوسع فى استخدام العدادات مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة فقد تم تركيب حوالى 1.4 مليون عداد حتى الآن.