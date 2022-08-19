اليوم السابع
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إنجاز 90% من نادى المحور الشرقى للخدمات بمدينة العاشر على مساحة 17 فدانا

الجمعة، 19 أغسطس 2022 11:02 ص
إنجاز 90% من نادى المحور الشرقى للخدمات بمدينة العاشر على مساحة 17 فدانا مشروع نادي بمدينة العاشر من رمضان
كتب أحمد حسن

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تفقد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، يرافقه مسئولو الجهاز، مشروع تنفيذ نادى المحور الشرقي للخدمات، والذى يقع فى المحور الشرقى للخدمات بالمرحلة الرابعة بالمدينة، ليخدم مناطق الإسكان الاجتماعى بالأحياء ( 11 – 16 – 15 – 12 -  منطقة إبنى بيتك بالحى 12  والحي 16 ) والمجاورات المحيطة بالنادى وعددًا من الأحياء بالمدينة. 
 
وقال رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن المشروع، الذى يقع على مساحة 17 فدانا، بلغت نسبة الإنجاز به 90%، ويتكون من ( المبنى الاجتماعى "أرضى + دورين" - صالة الألعاب - حمام سباحة دولى + حمام أطفال - ملعب كرة قدم دولى - مبنى مدرجات لملعب كرة القدم - مبنى تجارى لعرض منتجات الشباب أرضى + أول علوى - ملاعب ثلاثية وتنس وهوكى - 2 كافتيريا - 4 مبانى خلع ملابس - مسجد + مصلى علوى للسيدات - سور وبوابات، إضافة إلى المساحات الخضراء المتنوعة المزودة بكافة الأشجار والزهور ). 
 
وأكد "عمران"، على سرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وطبقاً للجدول الزمني وبالجودة المطلوبة، مضيفًا أن ذلك يأتي فى إطار اهتمام الدولة بإنشاء مجمعات رياضية على أعلى مستوى بالمدن الجديدة، حيث تضع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خدمات الشباب على أجندة اهتماماتها، عن طريق توفير النوادى الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والملاعب كمتنفس لهم. 
 

العاشر من رمضان

نادى المحور الشرقى

نادى العاشر

مدينة العاشر



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