اليوم السابع
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الجمعة، 19 أغسطس 2022 10:42 م
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إصابة 9 أشخاص فى تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس

الجمعة، 19 أغسطس 2022 09:00 م
إصابة 9 أشخاص فى تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس إسعاف -أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أصيب 9 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة تصادم سيارتين على وصلة أبو سلطان طريق الإسماعيلية السويس بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

 

وتلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بتصادم سيارتين على وصلة أبو سلطان طريق الإسماعيلية السويس بالإسماعيلية.

 

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث  كما تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية وأسفر  الحادث عن إصابة 9 أشخاص  بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح.

 

وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية التابع لهيئة الرعاية الصحية وتحرير المحضر اللازم وإخطار الجهات المعنية لتتولى التحقيق.


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