اليوم السابع
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الجمعة، 19 أغسطس 2022 05:16 م
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إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على محور الأوتوستراد.. صور

الجمعة، 19 أغسطس 2022 05:04 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على محور الأوتوستراد.. صور حادث تصادم_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين ملاكى على محور الأوتوستراد اتجاه مدينة 15 مايو، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان، وتم نقلهم إلى مستشفي قريبة من موقع الحادث، فيما انتقل رجال المرور إلي المكان، وتم رفع حطام الحادث.
 
كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث تصادم، ووجود مصاب أعلي طريق الأوتوستراد اتجاه 15 مايو، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سياراتين ملاكى.
 
ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص، وجري نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
أصيب 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين ملاكى على محور الأوتوستراد (1)
أصيب 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين ملاكى على محور الأوتوستراد (1)

أصيب 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين ملاكى على محور الأوتوستراد (2)
أصيب 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين ملاكى على محور الأوتوستراد (2)

 


امن القاهرة

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