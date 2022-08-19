إصابة 4 أشخاص فى حادث مرورى بطريق "مصر - الإسماعيلية" الصحراوى

الإسماعيلية - صبرى غانم

أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة وقوع حادث مروري أعلى طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري أعلى طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى بالإسماعيلية.

علي الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح.

وتم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية وتحرير المحضر اللازم واخطار الجهات المعنية لتتولى التحقيق.