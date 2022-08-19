إصابة 13 شخصا إثر حادث تصادم سيارتين بمحور روض الفرج

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 13 شخصًا في حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكي أعلى محور روض الفرج، وانتقلت سيارات الاسعاف وتم نقل المصابين الي المستشفي.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث بمحور روض الفرج ووجود مصابين وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى موقع الحادث، وتبين تصادم ميكروباص مع سيارة ملاكي بمحور روض الفرج، مما أسفر عن إصابة 13 شخصًا نقلوا إلى مسشتفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج.

دفع مدير المرور بونش إغاثة لرفع آثار الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.