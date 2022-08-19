اليوم السابع
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إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

الجمعة، 19 أغسطس 2022 08:04 ص
إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية حادث - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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أصيب 10 أشخاص بسحجات وإصابات متفرقة إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة نصف نقل بعربة كارو بطريق قرية شمبارة بنى قريش، دائرة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم مستشفى بلبيس المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بطريق قرية شمبارة مركز شرطة الزقازيق، أسفر عن إصابة 10 أشخاص بسحجات وإصابات متفرقة.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل بعربة كارو، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمى، لتقديم الإسعافات الأولية لهم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

 


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