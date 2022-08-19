إصابة شخصين فى حادث انقلاب موتوسيكل بقنا

أصيب شخصان، اليوم، الجمعة، في حادث انقلاب موتوسيكل بطريق حجازة بحري التابعة لقرية قوص، جنوب محافظة قنا.
تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة شخصين في حادث انقلاب موتوسيكل بطريق حجازة بحري التابعة لقوص، ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارتين إسعاف ونقل المصابين.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين لمستشفي قوص المركزى.
إصابة شخصين فى حادث انقلاب موتوسيكل بقناالجمعة، 19 أغسطس 2022 11:33 ص
إسعاف - أرشيفية
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أصيب شخصان، اليوم، الجمعة، في حادث انقلاب موتوسيكل بطريق حجازة بحري التابعة لقرية قوص، جنوب محافظة قنا.
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