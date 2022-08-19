اليوم السابع
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الجمعة، 19 أغسطس 2022 11:35 م
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إصابة سيدتين وطفلة فى انقلاب سيارة بالصحراوى الشرقى ببنى سويف

الجمعة، 19 أغسطس 2022 11:07 م
إصابة سيدتين وطفلة فى انقلاب سيارة بالصحراوى الشرقى ببنى سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيبت سيدتان وطفلة في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي نطاق محافظة بنى سويف.

 

تلقي اللواء أسامة حلمي مدير أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلي نفق سنور بنطاق محافظة بني سويف.

 

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف كلا من زينب عبداللطيف عبدالسميع 50 سنه ربة منزل ، مصابة اشتباه كسر بالعمود الفقري، جهاد جمال بخيت  28 سنه مصابة سحاجات وكدمات ، جهاد سامح  9 سنوات  ومصابة جروح وسحاجات بالجسم وجميعهم مقيمون محافظة الإسكندرية إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم داخل المستشفي التخصصي تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفي.

 

 

 


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