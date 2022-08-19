إزالة 567 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعة بأسيوط.. صور

أسيوط - هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 567 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة منذ بدء المرحلة الأولى للموجة الـ 20 للازالات وحتى اليوم والتي انطلقت فى 13 أغسطس الحالي وتستمر حتى 27 أكتوبر 2022 وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوقها ممتلكاتها.

وأوضح محافظ أسيوط إن حملات الإزالة تتم بالتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية وتم حتى الأن إزالة 467 حالة تعدي على مساحة 49515 متر مباني و100 حالة تعدي على مساحة 265 فدان و20 قيراط و4 سهم وذلك بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والري والزراعة بالتعاون والتنسيق مع كافة جهات الولاية والأجهزة المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن للتصدي لأي شكل من أشكال التعديات.

كما ترأس العميد علاء عبدالجابر، سكرتير عام مساعد المحافظة حملة إزالة بمركزي الفتح وأسيوط أسفرت عن تنفيذ إزالة لعدد 102 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة وري بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية منهم 64 حالة تعدي على مساحة 3460 متر مباني و38 حالة على مساحة 141 فدان و قيراط و12 سهم زراعة بحضور كل من حسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ونوابهم ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والمتابعة الميدانية وقوة أمنية من المركزين.

وشدد محافظ أسيوط، على ضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع الأخذ فى الاعتبار الحفاظ على ما تم استرداده من أراضى أملاك الدولة ووضع لافتات موضحا عليها أراض أملاك الدولة ولا يجوز التعامل عليها لافتا إلى متابعته المستمرة لإنتظام سير العمل للتأكد من تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتحقيق الخطة المستهدفة.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية التي بدأت السبت الماضي بالمرحلة الأولي وتستمر حتى 1 سبتمبر المقبل تليها المرحلة الثانية في المدة من 10 إلى 29 سبتمبر 2022 ثم المرحلة الثالثة في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر المقبل.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.



إزالات بمركزي أسيوط والفتح ضمن الموجة 20



إزالات بمركز أسيوط



إزالات بمركزي أسيوط والفتح



إزالات