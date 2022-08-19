إزالة 53 حالة تعد بمساحة 6 آلاف متر مبان و20 آخرى بمساحة 27 فدانا بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إستمرار أعمال المرحلة الأولى من الموجه الـ 20 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بنطاق المحافظة، والتي بدأت أعمالها في 13 أغسطس الجاري ، والتي تنفذ على ثلاث مراحل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أشار المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 20 وأسفرت الحملة خلال اليوم السادس عن إزالة 53 حالة تعدي بمساحة 6 آلاف و112 مترا مباني و20 حالة تعد بمساحة 27 فدانا و13 قيراط أرض زراعية بنطاق المحافظة ، كما تم قطع المرافق عن عدد 4 حالات بمساحة 1740 مترا بمركز فاقوس.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.