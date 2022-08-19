إزالة 223 حالة بالمرحلة الأولى من الموجة الـ20 لحملات إزالة التعديات ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف،انتظام العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الــ 20 لإزالة التعديات التي بدأت" السبت الماضي "تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي ،الذي تعده الإدارة العامة لأملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم تنفيذه" خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولى من الموجة "، قد وصل إلى 223 حالة تعد (162 حالة على أملاك دولة +61 حالة على أرض زراعية) وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك بحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.



يذكر أن الموجة الـ20 من من حملات الإزالة ، قد انطلقت مرحلتها الأولى"يوم السبت 13 أغسطس الجاري وتستمر حتى 1 سبتمبر المقبل"، والتي تليها المرحلة الثانية والمقرر إجراؤها في المدة من 10 إلى 29 سبتمبر 2022، ثم المرحلة الثالثة في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر القادم.