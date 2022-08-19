إزالة 14 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة وأراضي زراعية بإسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ضمن الموجة الـ20 تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الازالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز ، حملة مكبرة لإزالة التعديات، وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة في المهد لـ 3 حالات تعدي على أراضي زراعية بمنطقة جبانة الجبلين بقرية الكيمان، وإزالة 3 حالات تعدي علي أراضي أملاك الدولة بقرية الدير بإجمالى مساحة 1350 متر مربع، كما تم تنفيذ إزالة 8 حالات تعدي علي أراضي أملاك الدولة وأراضي زراعية بمساحة حوالي 1225 متر مربع بقرية توماس وعافيه، وتحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

جدير بالذكر، الموجة الــ 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ، انطلقت اعتبارًا من السبت الماضي، ويتم تنفيذها على مدار أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن سلسلة الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات.

فيما عقد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اجتماعاً تحضيرياً لمناقشة استعدادات المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وذلك بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية وبالتنسيق مع مديرية الأمن، وتم خلال الإجتماع مناقشة الاستعداد المبكر والتنسيق الكامل والتدقيق، ومعاينة الأماكن المستهدفة بالإزالة، وتجهيز كافة المعدات والتأكد من سلامتها، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف .



إزالة 14 حالة تعدي بإسنا بمساحة 2575 متر مربع



ازالة التعديات على أراضي أملاك الدولة وأراضي زراعية



حملات ازالة التعديات بمدينة اسنا







