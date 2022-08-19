أوقاف الإسماعيلية تفتتح مسجدين بعد إحلالهما وتجديدهما بتكلفة 7 ملايين جنيه

الإسماعيلية- صبرى غانم

افتتحت مديرية أوقاف الإسماعيلية مسجدين بالمحافظة وهما مسجد النور المحمدى بمركز ومدينة القصاصين والذى تم احلاله وتجديده على مساحة 400 متر وبتكلفة 5ملايين جنيه جهود ذاتية ومسجد العبور بقرية العبور بالقنطرة شرق وتم احلاله وتجديده على نفقة وزارة الأوقاف بمساحة 450متر وبتكلفة 2مليون جنيه .

وأناب فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية فضيلة الشيخ السيد عطيه مديرمتابعة أوقاف الإسماعيلية فى افتتاح مسجد النور المحمدى بمركز ومدينة القصاصين والقى خطبة الجمعة بالمسجد فضيلة الشيخ ياسر عبدالوهاب مدير إدارة أوقاف القصاصين، كما أناب فضيلة الشيخ أشرف سيف الدين مدير إدارة أوقاف القنطره شرق فى افتتاح مسجد العبور بالقنطرة شرق.

وافتتحت وزارة الأوقاف اليوم، الجمعة، 8 مساجد، منها 7 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد صيانة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه 98 مسجدًا، منها 82 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و16 مسجدًا صيانة وتطويرًا وأوضحت الوزارة المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالى:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الإسماعيلية

1. العبور – قرية العبور – القنطرة شرق.

2. النور المحمدى – القصاصين الجديدة.

مديرية أوقاف أسيوط

3. الرحابات – العونة – ساحل سليم.

مديرية أوقاف قنا

4. عمر بن الخطاب – نجع عزوز - دشنا.

مديرية أوقاف البحيرة

5. فجر الإسلام – الحاجر – كفر الدوار.

مديرية أوقاف الفيوم

6. الملى - طامية أول.

7. الرحمن – أبو ناعورة - سنورس.

ثانيًا: مسجد الصيانة:

مديرية أوقاف البحيرة

1. مسجد موقف السيارات المحطة – الكوم الأخضر – مركز حوش عيسى.



جانب من افتتاح مسجدين بالإسماعيلية



جانب من افتتاح مسجدين بالإسماعيلية



جانب من افتتاح مسجدين بالإسماعيلية



جانب من افتتاح مسجدين بالإسماعيلية



جانب من افتتاح مسجدين بالإسماعيلية



جانب من افتتاح مسجدين بالإسماعيلية



جانب من افتتاح مسجدين بالإسماعيلية



جانب من افتتاح مسجدين بالإسماعيلية



جانب من افتتاح مسجدين بالإسماعيلية



جانب من افتتاح مسجدين بالإسماعيلية



جانب من افتتاح مسجدين بالإسماعيلية



جانب من افتتاح مسجدين بالإسماعيلية



جانب من افتتاح مسجدين بالإسماعيلية