أمن الشرقية يكثف جهوده لكشف غموض مقتل شاب بطلق نارى

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب لفظ أنفاسه الأخيرة مساء أمس، إثر إصابته بطلق خرطوش بطريق قرية كفر أبو طاحون التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث إطلاق خرطوش ومقتل شاب فى قرية كفر أبو طاحون التابعة لمركز شرطة الزقازيق.

وبالانتقال والفحص تبين مقتل "حسن.م" 43 عاما مقيم كفر النمر مركز الزقازيق، جراء إصابته بطلق خرطوش، أمام عزبة حنا طريق أبو طاحون.

وانتقلت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية إلى موقع البلاغ، وجرى فرض كردون أمني حول موقع الحادث، وجارى كشف ملابسات الحادث وضبط المتهم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات ومعاينة آثار الحادث وجثة المجني عليه قبل نقلها إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.