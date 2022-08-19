أطباء الدقهلية: اعتداء أهالى طفلتين على طبيب وعدد من الممرضات بمستشفى جمصة

الدقهلية - شريف الديب

شهدت مستشفي جمصة المركزي التابعة لمحافظة الدقهلية، واقعة اعتداء عدد من الأهالي على طبيب وعدد من أعضاء هيئة التمريض والعاملين بالمستشفي، أثناء تقديم العلاج لطفلتين أصيبتا أثناء اللعب على شاطئ جمصة.

تلقى مجلس نقابة الأطباء بالدقهلية، اتصالًا تليفونيًا بحدوث اعتداء علي طبيب وعدد من الممرضات وعاملة بمستشفي جمصه المركزي، وعلى الفور كلف الدكتور أسامة الشحات، نقيب الأطباء بالدقهلية، باسم عبد العزيز بالتواصل مع ادارة المستشفي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحرير المحضر باسم المنشأة للحفاظ على حقوق الفريق الطبى بالمستشفى.

وكشفت النقابة فى بيان لها، أنه حدث الاعتداء من بعض المواطنين المقيمين بحدائق القبة بالقاهرة، والذين حضروا لمدينة جمصة لقضاء عطلة الصيف، وحضورهم إلي المستشفي للكشف الطبي علي طفلتين أصيبو أثناء لعبهم علي شط جمصة، وتواجد أهل الطفلتين بالمستشفي بأعداد غفيرة وبدأو بالاعتداء اللفظي وأحداث هرج بالمستشفي بمجرد دخول المستشفى، ثم تحول الأمر الي اعتداء جسدي علي الهيئة الطبية والعاملين بالمستشفي رغم البدأ فى تقديم الخدمة الطبية اللازمة، ومن ثم تم تحرير محضر شرطي بإسم المنشأة الطبية .

وقامت المستشفي بعمل تقارير طبية للمصابين من التمريض والعاملة وقامت الشرطة بالقبض علي إثنين من المعتدين.

وتم العرض على النيابة وانتهت التحقيقات بحضور مدير مستشفي جمصة المركزي، ومحامي نقابة الأطباء بالدقهلية حامد مصطفي وقيد المحضر تعدي علي منشأة حكومية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المعتدين.