أسماء الـ9 مصابين فى حادث طريق الإسماعيلية السويس

الإسماعيلية - صبرى غانم

ينشر اليوم السابع أسماء والحالة الصحية للمصابين الـ 9 نتيجة تصادم سيارتين على وصلة أبو سلطان طريق الإسماعيلية السويس بالإسماعيلية، حيث أصيبوا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

وكان اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد تصادم سيارتين على وصلة أبو سلطان طريق الإسماعيلية السويس بالإسماعيلية.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من يحيى أحمد السيد 19عام يقيم في الخانكة قليوبية وأصيب باشتباه كسر في الفقرات العنقية والفخذ الأيسر والعمود الفقري وحسين حسن عبد الرحيم 18عام وأصيب جرح بالشفة السفلى وجرح بالحاجب الأيمن واشتباه كسر بالفك السفلى وأحمد أسامة طاهر 19عام وأصيب بكدمات وسحجات بالجسم ومحمود أيمن عبد المؤمن 17عام، وأصيب بأشتباه كسر بالقدم اليمنى وجرح 7سم بالركبة اليمنى وأحمد إبراهيم عبد الجابر 19عام وأصيب اشتباه كسر بالقدم اليمنى وجرح 15سم بالقدم اليسرى ومحمود تامر مسعد 21 عاما وأصيب اشتباه كسر بالساعد الأيمن والساق اليمنى وأسامة أشرف عبد الفتاح 19عام وأصيب بكدمات وسحجات بالجسم وأحمد خالد عبد الجواد 17عام وأصيب بجرح قطعي 3سم بالقدم اليمنى ومحمد حلمي ابوالفتوح 18عام وأصيب بكدمات وسحجات بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية التابع لهيئة الرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا وتحرر المحضر اللازم بالحادث واخطار الجهات المعنية لتتولى التحقيق.