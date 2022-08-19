أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم ، وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 7.5 جنيه للكيلو جرام.
- البطاطس بسعر 7 جنيهات
- البصل الأبيض 2.75 جنيه.
- البصل الأحمر بـ2.75 جنيه.
- الكوسة بـ 9.5 جنيه.
- الجزر بـ 8:5 جنيه.
- الخيار بـ 9.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 6,5 جنيه.
- الباذنجان العروس بـ6.5 جنيه.
- الفلفل البلدى بـ5 جنيهات.
- الفلفل الألوان بـ16 جنيها.
- الليمون بـ 10جنيهات.
- فاصوليا بـ15 جنيها.
- بلح بارحى بـ 34 جنيها.
- بامية بـ26 جنيها.
- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
- تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
- عنب أحمر بـ12.5 جنيه.
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