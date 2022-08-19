أزمة مالية تغلق متحف 11 سبتمبر فى نيويورك بعد 16 عاما على افتتاحه

كتب: إيهاب محمد

أغلق متحف ذكرى الحادى عشر من سبتمبر فى نيويورك، أبوابه أمام الجمهور، بعد 16 عامًا على افتتاحه وقبل أسابيع قليلة فقط من الذكرى الحادية والعشرين للهجمات الإرهابية، وبدأ المتحف، الذى يقع فى لوار مانهاتن على بعد ثلاث بنايات من موقع مركز التجارة العالمى، وتبلغ مساحته حوالي 30 ألف قدم مربع - إغلاق أبوابة يوم الأربعاء الماضى، وفقا لموقع "نيويورك بوست".

وجاء قرار إغلاق متحفGreenwich Street ، الذى افتتح في عام 2006 بالقرب من شارع Liberty ، بعد مكافحه طويلة للبقاء مفتوحًا منذ بداية عام 2020 لجائحة فيروس كورونا التى أثرت بشكل كبير على موارد دخله.

وبعد إغلاق متحف التكريم، مساء الأربعاء، أمضى متطوعون، صباح الخميس، فى تنظيم نقل عارضة فولاذية من مركز التجارة العالمى للتخزين، إضافة إلى قطع أخرى مثل معدات فرق الإنقاذ التى وصلت أولا إلى الموقع وأجزاء من الطائرتين اللتين اصطدمتا بالبرجين.



تقرير نيويورك بوست

من جانبها، قالت جينيفر آدامز ويب، المؤسس المشارك للمتحف والمديرة التنفيذية لجمعية عائلات الحادى عشر من سبتمبر، للصحيفة الأمريكية، "يأتى ثلثا دخلنا سنويًا من دخلنا المكتسب من زيارات الجمهور.. ولقد أغلقنا أبوابنا بالكامل لمدة ستة أشهر في عام 2020.. وكان متوسط ​​عدد زوارنا 300 ألف زائر سنويًا، وفي العام الماضى كان لدينا إجمالي 26 ألف زائر، مما أدى إلى القضاء التام على دخلنا المكتسب".

وشهدت الأشهر الستة الأولى من عام 2022 نفس عدد الزوار تقريبًا مثل عام 2021 بالكامل، لكن الديون الرأسمالية المستحقة بالإضافة إلى الزيارات التي لا تزال منخفضة تطلبت قرارًا صعبًا ليتم التوصل إليه.



المتحف

وأضافت جينيفر آدامز ويب، أن "الزوار فقط لم يرجعوا"، مشيرة إلى أن الطريقة الوحيدة التى كان يمكن أن تسمح ببقاء المتحف مفتوحا هى الحصول على دعم من الحكومة، وتابعت "المتحف لم يتمكن من الحصول على دعم كهذا على الرغم من شهور من المحادثات مع إدارة الشؤون الثقافية فى مدينة نيويورك ومكاتب أخرى".



المتحف من الداخل

وأوضحت المؤسس المشارك للمتحف، أن الاختلاف الرئيسى بين متحف التكريم والمتحف الأكبر القريب منه، وهو النصب التذكارى، ومتحف 9/11 المقام فى موقع مركز التجارة العالمى، هو أن برنامجها كان يركز على قصص الأشخاص الذين تأثروا مباشرة بالهجوم".

ويعتزم المتحف مواصلة تقديم مواد تعليمية عبر الإنترنت ودعم المجتمع، لكنه أوقف الجولات التى ينظمها بقيادة مرشدين، وقالت آدامز ويب، إن "أكثر من 500 ألف شخص شاركوا فى الجولات منذ افتتاح المتحف فى عام 2006.. ومن المقرر نقل القطع المعروضة إلى متحف ولاية نيويورك فى ألبانى".