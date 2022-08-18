6 ملايين جنيه لتطوير نادى الهجن بالعريش

شمال سيناء - محمد حسين

قال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن وزارة الشباب والرياضة وافقت على رفع كفاءة وإحلال وتجديد نادى الهجن المصري بالعريش بمبلغ 6 ملايين جنيه.

وأضاف "راشد"، أنه سيتم البدء فى تطوير النادى الكائن غرب مدينة العريش .

وكانت أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء الأسبوع الماضى استئنافها انشطة سباقات الهجن بمضمار نادى العريش لأول مرة بعد توقف عدة سنوات .

وقال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة، إنه تم تنظيم بطولة تنشيطية لسباق الهجن علي مضمار نادي الهجن الرياضي بالعريش شارك فيها 82 جمل وفق توجيهات اللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء بعد استجابته لطلبات المدربين والمربيين لرياضة الهجن بإعادة تحديد مسار المضمار لرفع كفاءة الجمال في السباقات .

وأضاف أنه تم تحديد المسار بسواتر ترابية، ليتمكنوا في خلال الفترة القادمة من تدريب هجنهم وتنظيم سباقات تنشيطية فيما بينهم وقد تم .

وقال كليب راشد إنه تم الدفع بلودر من مجلس مدينة العريش بالتعاون مع أهل الهجن بعمل سواتر ترابية حول مسار المضمار بناء على طلبهم، والذى جاء في إطار بدأ فى محافظة شمال سيناء الاستعدادات لعودة نشاط سباقات الهجن على أرض ميدان مضمار سباقات الهجن التابع لنادى الهجن الرياضى المصرى غرب مدينة العريش على ساحل البحر المتوسط .

وأوضح مدير الشباب والرياضة، أن نادى الهجن الرياضي المصرى، أول نادى سباقات هجن فى مصر تم إشهاره في الأول من أغسطس عام 1997، وعلى أرضه انطلقت السباقات ووصلت لكل محافظات مصر وأقيمت سباقات هجن محلية ودولية كما نظمت على أرضه بطولات سباقات هجن عربية.

وأوضح كليب راشد أن مضمار السباق فى هذا المكان مخصص بعرض 20 مترا فى طول 8 كيلومتر ويعد الأطول من نوعه على مستوى ميادين السباقات فى مصر بينما المساحة الإجمالية للموقع 4 مليون و750 ألف متر مربع.