اليوم السابع
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الخميس، 18 أغسطس 2022 05:21 ص
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5 معلومات عن تحركات مصر فى الأسواق الدولية لزيادة الصادرات

الخميس، 18 أغسطس 2022 05:00 ص
5 معلومات عن تحركات مصر فى الأسواق الدولية لزيادة الصادرات صورة ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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مؤشرات الصادرات المصرية للقطاعات الإنتاجية والصناعية فى النصف الأول من 2022 تكشف الأداء الجيد للقطاعات المختلفة وعلى رأسها قطاعات الهندسية والكمياويات والكتب والمصنفات ومواد البناء والأدوية وغيرها من القطاعات القيادية، ورغم العوائق الكبيرة التي تواجه حركة المنتجات في الأسواق بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتضرر سلاسل الإمداد والتوريد وحركة الخامات، كما تواصل الجهود الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك لاستمرار نهضة الصادرات الوطنية والتواجد بقوة في الأسواق الدولية، وخلق تواجد على نطاق أوسع للصادرات المصرية، وفيما يلى أبرز المعلومات عن التحركات المصرية الخارجية لجذب المشترين الدوليين وزيادة الصادرات.

 

- جذب 80 مشترى من 22 دولة في قطاع الصناعات الهندسية للسوق المصرى أكتوبر المقبل ضمن بعثة HATS

- 12 شركة مصرية تشارك بمعرض بروباك غرب أفريقيا في نيجيريا

- المجلس التصديري للطباعة ينظم بعثة تجارية للمغرب فى سبتمبر لزيادة الصادرات

- الاشتراك فى أكبر معرض لقطاع الملابس الجاهزة بالولايات المتحدة الأمريكية

- تدشين خطة للسوق الأفريقي تعتمد على تدريب المصدرين وتوفير برامج دعم الشحم

 


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