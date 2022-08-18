اليوم السابع
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أكرم القصاص
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3 قتلى وأكثر من 20 مصابا فى تفجير استهدف مسجدا بكابول

الخميس، 18 أغسطس 2022 09:03 ص
3 قتلى وأكثر من 20 مصابا فى تفجير استهدف مسجدا بكابول الشرطة الأفغانية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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قتل 3 أشخاص على الأقلّ وأصيب أكثر من 20 شخصاً آخرين بجروح فى تفجير استهدف مسجدًا مكتظاً بالمصلين فى كابول، حسب ما أفادت مصادر طبية وأمنية بأفغانستان.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران، حسبما نقلت "فرانس 24"، إنّ انفجاراً وقع فى مسجد خلال صلاة العشاء" في شمال غرب المدينة وأسفر عن سقوط "جرحى" لم يحدّد عددهم.

من جانبها، أكدت منظمة إيميرجنسي الإيطالية التي تدير مستشفى في العاصمة الأفغانية، أنّها استقبلت 27 شخصاً، بينهم 3 ضحايا.

وقالت المنظمة في رسالة بالبريد الإلكتروني إنّ "معظم الجرحى الذين استقبلناهم بعد الانفجار الذي وقع في مسجد يعانون من جروح ناجمة عن شظايا قنبلة أو حروق".

 


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