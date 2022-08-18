10 معلومات عن الدراسة فى كلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان.. صور

تعد كلية هندسة الطاقة التابعة لجامعة أسوان، واحدة من الكليات التى تتيح للطلاب التأهيل لسوق العمل خاصة فى مجالات الطاقة فى ظل سعى الدولة الاتجاه نحو الاستثمار فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 10 معلومات عن الدراسة فى الكلية تعرف عليها:

1. تعد كلية هندسة الطاقة هى الكلية الفريدة من نوعها فى مصر تحت مسمى كلية هندسة الطاقة.

2. تأسست كلية هندسة الطاقة بأسوان تحت مسمى المعهد العالى للطاقة بأسوان فى 1989.

3. تحولت إلى مسماها الحالى كلية هندسة الطاقة عام 2011.

4. تصل سنوات الدراسة فيها إلى 5 سنوات.

5. يقدم الطالب للالتحاق بالكلية عن طريق مكتب تنسيق الجامعات

6. المجموع المتوقع بالتنسيق هذا العام هو 80% تقريبا ويعد من أقل المجموع في القطاع الهندسى أو الشريحة الهندسية.

7. الفرق بينها وبين كلية الهندسة العامة هو التميز فى تخصصات الطاقة سواء كانت تقليدية أو متجددة.

8. تساعد على تخريج المهندسين المتخصصين في خدمة مجالات الكهرباء والطاقة وتكنولوجيا المحطات المائية القادرين على استيعاب التكنولوجيا الحديثة في هذه المجالات والتعامل معها بكفاءة في مواقع العمل ومواكبة تطوراتها المحلية والعالمية المستمرة.

9. برامج البكالوريوس التى تقدمها كلية هندسة الطاقة، 5 برامج تخصصية، وهى: "برنامج هندسة القوى الكهربائية وبرنامج هندسة القوى الميكانيكية وبرنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكى"، بجانب إضافة برامج متعددة التخصصات مثل: "برنامج هندسة التحكم في الطاقة وبرنامج هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة"، واختيار هذه البرامج يأتى بعد دراسة سوق العمل لتلبية احتياجاته.

10. مجالات العمل التى يمكن أن يلتحق بها خريج الكلية، هى عمل مهندسي كهرباء القوى متعددة، فهم مطلوبون بقوة بالشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة بقطاعاتها المختلفة من توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، وشركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية والتصميمات، ومصانع تحلية المياه ومصانع الحديد والبتروكيماويات وشركات البترول والمستشفيات والفنادق والمؤسسات العملاقة، وغير ذلك من مجالات العمل التي لا حصر لها.